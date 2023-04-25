Крушение вертолета санавиации произошло в Волгоградской области

В Волгоградской области разбился вертолет санавиации. Погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительным данным, вертолет «Ансат» летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, где находится место его дислокации. Пассажиров на борту не было.

«Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте», — цитирует издание собеседника, который также уточнил, что воздушное судно упало вне жилых массивов.

Дарья Васенина