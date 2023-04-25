Экс-замминистра культуры Манилова возглавит Русский музей

Замминистра культуры Алла Манилова покинула должность в министерстве. Она назначена гендиректором Русского музея в Петербурге, сообщили 25 апреля в пресс-службе Минкульта.

«Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея»,— говорится в сообщении ведомства. На ее место в Минкульте назначен бывший глава ФГБУК «Росконцерт» Андрей Малышев.

В Минкульте РФ Алла Манилова работала с 2012 года, а пост статс-секретаря заняла в 2018 году. Окончила журфак ЛГУ (1979), работала в СМИ, была главредом газеты «Невское время». С 2003 года перешла на работу в правительство Санкт-Петербурга, в 2008-м начала курировать сферы науки, образования, туризма и культуры.

Подробнее о ротациях в ключевых культурных учреждениях страны — в публикации «Ъ» «Архитектура перемен».

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