«Россети Тюмень» обеспечили электричеством первую газозаправочную станцию в Ноябрьске

«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией первую газозаправочную станцию в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Работы были выполнены рамках договора, заключенного с компанией «Газпром газомоторное топливо». Это уже четвертая заправка «Газпрома» в ЯНАО. Ежедневно заправляться здесь смогут до 500 единиц техники, в основном - городские автобусы.



Для подключения инфраструктурного объекта энергетики построили дополнительный участок линии электропередачи и выдали потребителю 550 кВт мощности. Транзит электроэнергии обеспечен от питающего центра 110 кВ «Комплект».

Технологическое присоединение – один из основных видов деятельности компании «Россети Тюмень». Энергетики регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию Арктического региона.