Минэнерго фиксирует снижение дисконта на российскую нефть

Дисконты на российскую нефть по отношению к мировым маркам снижаются, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. По его словам, репрезентативность существующих индикаторов цен на российскую нефть «вызывает вопросы», поэтому сейчас разрабатывается развитие собственных индикаторов.

«Динамика положительная, удается работать с покупателями, и рынок реагирует. Сейчас дисконты к маркерным сортам снижаются»,— сообщил Антон Рубцов ТАСС в кулуарах Национального нефтегазового форума. Он указал, что о снижении цены свидетельствуют данные агентства Argus и результаты мониторинга Минэнерго.

19 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, устанавливающий пошлины на экспорт нефти исходя из стоимости смеси нефти марки Brent. Предполагается, что новые правила расчета пошлин начнут действовать с 1 июня.

Ранее в силу вступил закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД): теперь при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals. Если в апреле дисконт Urals составит более $34 от средней цены Brent, то эти налоги будут рассчитывать исходя из стоимости Urals с дисконтом $34 от Brent. В мае стоимость будет рассчитываться с учетом скидки в $31 от Brent, в июне — $28, а с июля — $25.

По данным Минфина, средняя цена Urals в марте составила $47,85 за баррель против $89,05 в марте прошлого года. Таким образом, стоимость этого сорта нефти упала в 1,86 раза.

Анастасия Ларина