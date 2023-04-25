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Коммерсантъ FM
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Во Владивостоке свидетелю Иеговы повторно запросили 9 лет колонии

В Первореченском райсуде Владивостока гособвинитель запросил девять лет колонии общего режима с ограничением свободы на год для свидетеля Иеговы Дмитрия Бармакина («Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» признан экстремистской организацией в РФ). Ожидается, что завтра, 26 апреля, свою позицию изложит сторона защиты. После этого Дмитрий Бармакин выступит с последним словом, и судья удалится в совещательную комнату для вынесения решения. Процесс проходит в закрытом режиме, но известно, что подсудимый настаивает на своей невиновности. Дело верующего примечательно тем, что ранее в отношении него был вынесен оправдательный приговор.

По версии следствия, Дмитрий Бармакин поддерживал деятельность организации «Свидетели Иеговы во Владивостоке». Напомним, Верховный суд России в 2017 году признал экстремистской организацией юрлицо «Управленческий центр свидетелей Иеговы» и все его 395 региональных отделений. «Обвиняемый, достоверно зная об этом, регулярно проводил собрания, где распространял идеологию запрещенного объединения, а также обеспечивал организационную базу для ее благополучного существования»,— утверждали в СУ СКР по Приморскому краю.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Бармакина было возбуждено в июле 2018 года, тогда же он был арестован. Верующий провел полтора года в СИЗО, затем мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий. В конце 2020 года Первореченский райсуд вернул дело в прокуратуру с указанием, что из текста обвинительного заключения невозможно установить экстремистскую направленность действий подсудимого. Однако прокуратура добилась возвращения дела в суд. Гособвинитель запросил для Дмитрия Бармакина девять лет колонии. Сам верующий настаивал на невиновности, утверждая, что в его действиях не было экстремизма. По словам Дмитрия Бармакина, он лишь исповедовал религию свидетелей Иеговы, пел с другими верующими песни, обсуждал с ними Библию и молился. «Я просто исповедую религиозные взгляды, не запрещенные законом»,— заявил подсудимый.

Первый процесс близился к завершению, но 28 октября 2021 года пленум Верховного суда РФ издал «профильное» постановление. Он разъяснил: бывшие участники запрещенной организации могут продолжить индивидуальное или совместное отправление религиозных обрядов «исключительно в целях реализации своего права на свободу совести и свободу вероисповедания». Сами по себе религиозные практики не следует трактовать как участие в экстремистской организации, пояснил ВС: суды должны сначала установить, какие конкретные общественно опасные действия совершены верующими и каково их значение для продолжения или возобновления деятельности экстремистской организации. Также необходимо выяснить мотивы совершения этих действий.

В ноябре 2021 года судья Первореченского райсуда Владивостока Станислав Сальников оправдал Дмитрия Бармакина за отсутствием состава преступления. Однако в апреле прошлого года Приморский крайсуд удовлетворил апелляционное представление прокурора и отменил оправдательный приговор. «Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда согласилась с позицией государственного обвинителя, оспорившего незаконное судебное решение в апелляционном порядке, отменила незаконный судебный акт и направила уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение»,— говорилось в сообщении надзорного ведомства.

Алексей Чернышев, Владивосток

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