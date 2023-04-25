Путин пожелал успехов на выборах действующему главе ЯНАО Артюхову

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе переговоров господин Артюхов сообщил президенту о своем намерении снова баллотироваться на выборах главы региона. Владимир Путин поддержал его решение и пожелал удачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин (слева) и Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент и губернатор ЯНАО обсудили социально-экономические показатели региона, развитие его транспортной системы, в том числе Северного широтного хода и порта Сабетта. Владимир Путин указал, что ЯНАО демонстрирует хорошие результаты по основным показателям. «Тем не менее есть и сложные вопросы»,— обратил внимание президент.

«2022 год, конечно, достаточно противоречивый. С одной стороны, у нас физический объем снижается — понятно, мы напрямую зависим от всех геополитических новостей. Но в стоимостном выражении, мы это видим по показателям ВРП (валовый региональный продукт.— "Ъ"), по показателям промышленного производства, мы растем — аномально высокие цены были»,— рассказал губернатор.

Дмитрий Артюхов отметил, что, несмотря на снижение физического объема добычи газа в регионе, в целом показатели растут. «И это, конечно, отражается на социальном благополучии»,— добавил он.

Одной из приоритетных задач в социальной сфере глава ЯНАО назвал повышение рождаемости. «Многодетные семьи ставят очень благородную для нас задачу по строительству школ и детских садиков. 25 школ, 25 детских садиков — это то, что активно сейчас в работе»,— сказал господин Артюхов. Однако Владимир Путин указал, что над строительством школ в регионе «еще надо поработать».

Срок полномочий Дмитрия Артюхова на посту главы ЯНАО истекает осенью. В мае 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО. В сентябре того же года депутаты окружного законодательного собрания избрали господина Артюхова (был выдвинут партией «Единая Россия») главой региона путем тайного голосования.

Выборы губернаторов в России в 2023 году пройдут в Единый день голосования, назначенный на 10 сентября. В Ямало-Ненецком автономном округе нового губернатора выберет парламент.

Подробнее о ситуации с губернаторскими перестановками — в материале «Встречное движение».

Милена Костерева