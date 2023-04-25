Нижний Новгород вошел в пятерку популярных направлений для городского туризма

Среди наиболее популярных направлений в сегменте городских экскурсионных туров Нижний Новгород занял пятую строчку, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) за 2023 год. Лидерами стали Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя продолжительность городских туров по России составляет три дня и четыре ночи, по словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе. За один день турист потратит в среднем 4,5 тыс. руб.

«Считаю, что Петербург, Москва и Нижний — самые "возвратные" города. Здесь есть, что посмотреть, есть много отелей и хорошая инфраструктура»,— сказал гендиректор туроператора «Мастерская Путешествий» Владимир Лутов (цитата по «Вестник АТОР»).

Подробнее о туризме в Нижегородской области — в материале «Ъ-Приволжье» «Гости прибывают».

Анастасия Еремина