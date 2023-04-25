Уголовный розыск нашел два склада оружия в Красносельском районе Петербурга

Сотрудники уголовного розыска и ФСБ обнаружили два склада оружия в Красносельском районе. Они были найдены в рамках следствия по возбужденному ранее уголовному делу, рассказали 25 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

По данным ведомства, оружие было обнаружено в квартире на улице Маршала Захарова у 45-летнего бизнесмена из строительной сферы. У мужчины изъяли пять пистолетов, 63 патрона к ним, 350 граммов пороха, а также части оружия и боеприпасов. Второй склад найден на улице Летчика Пилютова. Из квартиры 50-летнего мужчины изъято более 300 патронов и 30 частей для огнестрельного оружия. Кроме того, сотрудники забрали два пистолета, ракетницу и самозарядный карабин.

В отношении хозяев двух этих квартир возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция обнаружила в частном доме в поселке Рощино Ленинградской области три колбы, предположительно, предназначенных для хранения и транспортировки радиоактивных материалов. На них были надписи «Радиоактивный кобальт-60».

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