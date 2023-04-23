В частном доме в Ленобласти нашли три колбы с надписью «Радиоактивный кобальт-60»

Полиция обнаружила в частном доме в поселке Рощино Ленинградской области три колбы, предположительно, предназначенных для хранения и транспортировки радиоактивных материалов, сообщил 78.ru в воскресенье, 23 апреля. Сейчас на месте работают полиция и экстренные службы.

По данным издания, дом, где нашли колбы с надписями «Радиоактивный кобальт-60», принадлежит строителю. Они были обнаружены в ходе отработки полицией соответствующей оперативной информации, отмечает издание. Происхождение колб и то, как они попали к мужчине, устанавливается.

Пресс-служба администрации Ленобласти подтвердила факт обнаружения колб, указав, что на месте уже выехала передвижная радиохимическая лаборатория аварийно-спасательной службы региона.

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