Резкое похолодание придет в Петербург 27 апреля после трех дней жары

Жаркая погода с температурой выше +20 градусов по Цельсию, установившаяся в Санкт-Петербурге в понедельник, 24 апреля, в четверг сменится резким похолоданием, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«После прохождения в четверг холодного атмосферного фронта с дождями температура воздуха понизится. На востоке области днем будет еще жаркая погода, поэтому с приближением туда холодного атмосферного фронта есть все условия для первых гроз»,— написал он в своем Telegram-канале.

27 апреля температура воздуха днем поднимется не выше +10 градусов, но в последующие дни, отметил синоптик, возможно и более сильное похолодание.

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