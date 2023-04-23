В Петербурге будет жарко и облачно почти всю новую рабочую неделю

С 25 по 26 апреля в Санкт-Петербурге ожидается жаркая и преимущественно облачная погода, днем воздух будет прогреваться выше +20 градусов по Цельсию, сообщил в своем Telegram-канале глава петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Впереди еще почти четыре дня отличной погоды. И пока она позволяет, давайте посмотрим на Финский залив. Весь южный берег залива заселен лебедями. Прилетать, отдельными группами они стали еще две недели назад… Пока север медленно отходит от зимы, должны они еще пожить у нас»,— написал господин Колесов.

С понедельника по среду в городе, по информации Гидрометцентра, будет от +20 до +22 градусов днем и от +8 до +10 — ночью. Скорость ветра будет колебаться от 2 до 5 м/с.

В свою очередь руководитель метеоцентра «Фобос» Михаил Леус отметил, что с высокой долей вероятности температура в Петербурга в понедельник побьет установленные рекорды. «24 апреля станет не только самым тёплым с начала года/весны/апреля, но и удержит лидерство до конца месяца»,— написал он в соцсетях.

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