Турция вводит пошлины в 130% на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому ввозимые в страну пшеница, кукуруза и ячмень будут облагаться пошлиной в размере 130%. Нулевая пошлина на эти товары перестанет действовать с 1 мая. Документ опубликован в вестнике Resmi Gazete.

Исключения сделаны для Сингапура: часть продукции из этой страны можно будет ввозить в Турцию с пошлиной в размере 16,2%. Нулевые пошлины будут по-прежнему действовать для Боснии и Герцеговины.

Ранее пошлины на импорт зерна и других сельскохозяйственных товаров составляли 45% для пшеницы, 35% для ячменя и 25% для кукурузы. Однако после пандемии в октябре 2020 года Турция сначала снизила пошлины, а затем и вовсе прекратила взимать их.

Власти Турции ввели пошлины на сельскохозяйственную продукцию как раз через месяц после того, как четыре страны ЕС — Польша, Венгрия, Словакия и Болгария — приостановили импорт украинского зерна, поскольку беспошлинный ввоз этой продукции начал мешать хозяйству местных фермеров. Теперь заняться распределением излишков украинского зерна планирует продовольственная программа ООН. Продукцию могут начать вывозить в нуждающиеся страны.

Анастасия Ларина