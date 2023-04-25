В Челябинске недостроенный офисный центр отказались покупать за 80 млн рублей

В Челябинске в очередной раз не состоялись торги по реализации здания недостроенного офисно-торгового центра на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Победитель аукциона, ООО «Алтай медика групп», предложивший за лот 80 млн руб., уклонился от подписания договора купли-продажи. Соответствующий протокол опубликован на сайте мэрии.

Недостроенное четырехэтажное здание имеет степень готовности 10%. Общая площадь застройки составляет 2,27 тыс. кв. м. Офисно-торговый комплекс на северо-западе города в 2013 году начало строить ООО «Жилстрой №9», но в 2017 году объект заморозили. В 2020 году завершился срок аренды земельного участка. В мае 2021 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск администрации города и изъял у компании объект незавершенного строительства. Мэрия несколько раз безуспешно пыталась продать недострой на торгах.