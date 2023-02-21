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В Челябинске недостроенный отель отказались выкупать за 70 млн рублей

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска признал несостоявшимся аукцион по продаже недостроенного здания офисно-торгового комплекса на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Победитель торгов уклонился от подписания договора купли-продажи, сообщается в опубликованном на сайте мэрии протоколе.

Торги по продаже четырехэтажного здания общей площадью 2,27 тыс. кв. м со степенью готовности 10%, где был запланирован офисно-торговый центр с гостиницей и подземной автостоянкой, прошли 14 февраля. При начальной цене 3,9 млн руб. объект реализовали за 70,4 млн. Победителем признали ООО «Специализированный застройщик “Лидер-Строй”» (Челябинск). В установленный срок компания уклонилась от подписания договора купли-продажи.

Офисно-торговый комплекс на Братьев Кашириных в 2013 году начало строить ООО «Жилстрой №9», но в 2017 году объект заморозили. В 2020 году завершился срок аренды земельного участка. В мае 2021 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск администрации города и изъял у компании объект незавершенного строительства. Мэрия несколько раз безуспешно пыталась продать недострой на торгах.

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