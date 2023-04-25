Сотрудник «Управление отходами-НН» осужден на 3,5 года условно за коммерческий подкуп

Балахнинский городской суд признал бывшего сотрудника мусорного полигона оператора «Управление отходами-НН» (сейчас «Ситиматик-НН») виновным в коммерческом подкупе. Работник осужден на 3,5 года лишения свободы условно по п.п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Установлено, что в 2016-2019 годах руководство компании «ЛУК регионы» передавало фигуранту деньги, чтобы складировать на балахнинском полигоне отходы более высокого класса опасности, чем предусмотрено лицензией. Общая сумма подкупа превысила 588,5 тыс. руб.

Руководителей «ЛУК Регионы» задержали в 2021 году в рамках масштабного расследования фактов коррупции в Росприроднадзоре. В марте суд назначил логисту компании три года лишения свободы условно со штрафом 1,1 млн руб.

Елена Ковалева