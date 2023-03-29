Сотрудника «ЛУК регионы» осудили за подкуп работников мусорного полигона

Балахнинский городской суд рассмотрел уголовное дело сотрудника ООО «ЛУК регионы», обвиненного в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По фабуле дела, осужденный вместе с учредителем компании в 2016-2019 годах передавали деньги работнику мусорного полигона за незаконное захоронение отходов. Полигоном управляла компания ООО «Управление отходами – НН» (сейчас «Ситиматик-НН»), из-за подкупа там незаконно складировали мусор более высокого класса опасности.

За три года фигурант уголовного дела и его начальник передали сотруднику полигона свыше 588 тыс. руб. Обвиняемый признал вину, ему назначили три года лишения свободы условно со штрафом 1,1 млн руб., добавили в прокуратуре Нижегородской области.

Владимир Зубарев