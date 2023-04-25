В Самаре ООО «Вектор» привлечено к ответственности за супермаркет «Пятерочка» вместо выставочного зала

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Владелец здания на ул. Пионерской в Самаре, в котором работает «Пятерочка», привлечен к административной ответственности за нецелевое использование земельного участка, сообщает прокуратура Самарского района.

Как установила прокуратура, собственником здания является ООО «Вектор». Компания предоставила объект в аренду ООО «Агроторг», оператору сети супермаркетов «Пятерочка». «При этом, земельный участок, на котором возведен объект, имеет вид разрешенного использования "музеи, выставочные залы"»,— говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратурой района вынесено постановление по ст. 8.8 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого руководительница ООО «Вектор» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 87 тыс. руб.

О том, что вместо выставочного зала работает продуктовый магазин, стало известно в январе этого года. По информации депутата Александра Хинштейна, ООО «Вектор» аффиллировано с ООО «Кедр-1». Кроме того, парламентарий предложил прокурору Самарской области рассмотреть возможность сноса через суд магазина «Пятерочка».

Сабрина Самедова