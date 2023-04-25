Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самаре ООО «Вектор» привлечено к ответственности за супермаркет «Пятерочка» вместо выставочного зала

t.me/Hinshtein

Владелец здания на ул. Пионерской в Самаре, в котором работает «Пятерочка», привлечен к административной ответственности за нецелевое использование земельного участка, сообщает прокуратура Самарского района. 

Как установила прокуратура, собственником здания является ООО «Вектор». Компания предоставила объект в аренду ООО «Агроторг», оператору сети супермаркетов «Пятерочка». «При этом, земельный участок, на котором возведен объект, имеет вид разрешенного использования "музеи, выставочные залы"»,— говорится в сообщении надзорного органа. 

Прокуратурой района вынесено постановление по ст. 8.8 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого руководительница ООО «Вектор» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 87 тыс. руб. 

О том, что вместо выставочного зала работает продуктовый магазин, стало известно в январе этого года. По информации депутата Александра Хинштейна, ООО «Вектор» аффиллировано с ООО «Кедр-1». Кроме того, парламентарий предложил прокурору Самарской области рассмотреть возможность сноса через суд магазина «Пятерочка».

Сабрина Самедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...