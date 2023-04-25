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Коммерсантъ FM
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Суд Гибралтара заморозил кошельки всех криптобирж, чтобы найти пропавшие $43 млн

Суд Гибралтара распорядился заморозить средства на всех криптовалютных кошельках, которые могут быть связаны с рухнувшей в марте биржей Globix. Как сообщает Financial Times, сделано это было для того, чтобы ликвидаторы биржи могли отыскать недостающие на счетах $43 млн. Решение затрагивает сразу несколько крупных площадок, среди которых Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken.

Ликвидаторы криптовалютной биржи Globix добились судебного постановления о заморозке кошельков еще 13 апреля, однако решение суда нигде не публиковалось. Помимо заморозки средств суд также потребовал от криптовалютных бирж раскрыть данные о владельцах кошельков, которые могут быть связаны с Globix.

По данным газеты, единственным акционером и директором Globix был гражданин Гибралтара Дамиан Каррерас. Большинство инвесторов компании также из Гибралтара, в их числе высокопоставленные госслужащие и даже один член местного парламента.

Сама биржа Globix не имела государственной лицензии. Проблемы у нее начались летом прошлого года на волне падения курсов криптовалют. В июне биржа закрыла инвесторам доступ к их средствам. Однако, как следует из судебных документов, средства клиентов перемещались по меньшей мере до сентября 2022 года. При этом $18 млн были переведены на кошельки на Binance. Теперь власти подозревают господина Каррераса в мошенничестве и краже средств клиентов.

О том, что большую часть сделок на мировых криптобиржах эксперты считают манипуляциями, «Ъ» писал в материале «Исключительно честный обман».

Кирилл Сарханянц

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