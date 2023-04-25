Акционеры ВТБ одобрили допэмиссию на 93 млрд рублей

На внеочередном собрании акционеры ВТБ одобрили увеличение уставного капитала через дополнительную эмиссию обыкновенных акций по открытой подписке на сумму 93 млрд руб. по номиналу. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на материалы банка ВТБ.

По открытой подписке будет размещено 9,3 трлн акций. Номинальная стоимость каждой акции — 0,01 руб.

«Цена размещения обыкновенных акций банка ВТБ, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена Наблюдательным советом банка ВТБ (ПАО) не позднее даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ»,— говорится в сообщении ВТБ.

В начале апреля заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что в рамках рыночной допэмиссии можно привлечь капитал в диапазоне 50–120 млрд руб. ВТБ ожидает, что ее регистрация состоится в конце мая или начале июня.

Анастасия Ларина