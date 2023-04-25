Экспорт швейцарских часов вырос в марте на 13,8%

Швейцарская федерация часовой индустрии представила во вторник, 25 апреля, данные об экспорте часов (.pdf) в марте 2023 года. Как говорится в отчете, стоимостной объем экспорта вырос на 13,8% и составил 2,4 млрд швейцарских франков ($2,7 млрд). Было продано 1,5 млн часов, что на 300 тыс. (24%) больше, чем в марте прошлого года.

Федерация отметила, что подъем отмечен во всех ценовых категориях. Наибольшие темпы прироста показал экспорт часов дешевле 200 швейцарских франков — 34%. Меньше других вырос сегмент часов стоимостью от 200 до 500 франков — 2,7%. В других сегментах прирост составил от 12,8% до 19,7%.

Главным рынком для швейцарских часов остаются США, его доля составляет 15,3%. Рост экспорта здесь фиксируется уже 27-й месяц подряд. Правда, эксперты федерации отмечают определенное охлаждение рынка. В марте прирост экспорта в США составил 7,8% против 16% в феврале.

Гонконг занимает второе место по объемам экспорта (доля — 11,1%) и первое — по темпам прироста (61,9%). Третий по объему экспорта рынок — Китай (доля — 10,9%), по темпам прироста он занимает четвертое место (14%).

Андрей Келекеев