В Ростовской области военнослужащего осудили на 14 лет колонии за госизмену

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал ефрейтора Илью Трачука виновным в получении сведений, относящихся к гостайне и госизмене (п.д. ч.2 ст.283.1; ст.275 УК РФ) и приговорил его к заключению сроком 14 лет, сообщает пресс-служба суда. Отбывать срок военнослужащий будет в колонии строгого режима. Также его лишат воинского звания.

Как сообщалось ранее, ефрейтора обвиняли в двух эпизодах незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну. Илья Трачук был задержан 1 апреля 2022 года военной контрразведкой. Обстоятельства и детали преступления осужденного в сообщении пресс-службы не уточняются. Суд прошел в закрытом режиме.

Анастасия Назарова