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Коммерсантъ FM
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Ростовский суд приговорил военного к 14 годам колонии за госизмену и незаконный доступ к гостайне

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил ефрейтора Илью Трачука к 14 годам колонии по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, его также лишили воинского звания.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме, так как его материалы содержат гриф «секретно», сообщили ТАСС в суде. Какие-либо подробности дела не приводятся.

О возбуждении дела стало известно в конце марта. По данным гарнизонного военного суда Ростова-на-Дону, Илья Трачук в 2022 году дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Лаура Кеффер

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