Жителя Кузбасса признали виновным в 192 преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних

В Кемеровской области 45-летний местный житель признан виновным в совершении 192 преступлений в отношении несовершеннолетних. Жителя Анжеро-Судженска обвиняли по двум статьям: “насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста” и “развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц”, сообщает пресс-служба СУ СКО по Кузбассу.

По данным следствия, с марта 2016 по август 2018 года осужденный переписывался в интернете с девочками-подростками. Мужчина отправлял им порнографические фото и видео, а также просил несовершеннолетних присылать ему свои фотографии.

«В ходе предварительного следствия потерпевшими по уголовному делу признаны 242 девочки в возрасте до 15 лет, проживающие в различных регионах страны. В рамках расследования уголовного дела мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, однако, экспертами у фигуранта выявлено расстройство сферы сексуального предпочтения»,– сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

Суд приговорил мужчину к 12,5 годам колонии строгого режима. Также подсудимому назначено принудительное лечение у врача-психиатра.

В феврале «“Ъ-Сибирь» сообщал об уголовном деле в отношении 59-летнего жителя Омской области, которому было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах к детям. Потерпевшими по делу признаны шесть детей в возрасте от 6 до 12 лет.

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Сергей Балин