McLaren анонсировал новый спорткар

Компания McLaren анонсировала новый спорткар, который в линейке марки заменит снятую с производства модель 720S.
Фото: McLaren
«Пять лет назад модель 720S изменила правила игры. Она установила планку, которую еще только предстоит превзойти. В 2023 году это сделает новый спорткар McLaren. Мы никогда не стоим на месте и в ДНК нашего бренда — постоянно выходить за установленные границы», — гласит описание новой модели.
Никакой информации о новом спорткаре McLaren пока нет. Ожидается, что новинка будет частично унифицирован с представленным в начале 2021 года гибридным купе McLaren Artura. Премьера новой модели состоится 25 апреля.
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