Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

McLaren анонсировал новый спорткар

Компания McLaren анонсировала новый спорткар, который в линейке марки заменит снятую с производства модель 720S.

Фото: McLaren

Фото: McLaren

«Пять лет назад модель 720S изменила правила игры. Она установила планку, которую еще только предстоит превзойти. В 2023 году это сделает новый спорткар McLaren. Мы никогда не стоим на месте и в ДНК нашего бренда — постоянно выходить за установленные границы», — гласит описание новой модели.

Никакой информации о новом спорткаре McLaren пока нет. Ожидается, что новинка будет частично унифицирован с представленным в начале 2021 года гибридным купе McLaren Artura. Премьера новой модели состоится 25 апреля.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...