McLaren рассекретил гибридный спорткар Artura

McLaren Artura. Фото: McLaren

McLaren Artura. Фото: McLaren

McLaren Artura. Фото: McLaren

Спорткар построен вокруг новой углепластиковой платформы McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) с алюминиевыми подрамниками. Машина оснащается бензо-электрической силовой установкой, состоящей из 585-сильного 3-литрового турбомотора V6 и 95-сильного электромотора, интегрированного в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Трансмиссия лишена задней передачи — задним ходом Artura движется при помощи электромотора. Литий-ионный аккумулятор на 7,4 кВт/ч позволяет проехать 680-сильному купе исключительно на электротяге до 30 км с максимальной скоростью не более 130 км/ч.

В оснащение McLaren Artura войдут активный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, ассистент удержания полосы и другие помощники водителя, а также мультимедийная система MIS II с поддержкой подключения смартфонов и встроенной телеметрией для заездов по гоночной трассе.

В Европе новый спорткар уже доступен к заказу, а на российском рынке бренд McLaren официально не представлен.