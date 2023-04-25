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Коммерсантъ FM
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«В рамках выставки было представлено несколько новинок Chery»

Дмитрий Гронский — о планах автоконцерна

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о премьерах Chery на Шанхайском автосалоне и перспективах производителя.

Фото: Chery

Фото: Chery

В рамках проходящего Шанхайского автосалона журналистам из нескольких десятков стран доверили посетить предприятие концерна Chery в городе Уху и даже прокатили корреспондентов на кораблике по реке Янцзы. Надо сказать, что логотипами, принадлежащих Chery брендов Exeed, Omoda и Jaecoo, было украшено не только само судно, но и фасады небоскребов, стадионов и других огромных общественных зданий на берегу великой китайской реки.

Все это немного напоминало сказку про Кота в сапогах. Но если там принадлежность полей и замков «маркизу Карабасу» было, как бы сейчас сказали, фейком, то в Уху автомобильное хозяйство Chery действительно можно считать градообразующим предприятием.

К слову, сами китайцы не считают Уху большим городом — его население составляет чуть меньше 4 млн человек. И, тем не менее, именно отсюда озвучиваются весьма амбициозные планы.

В рамках ключевой китайской автовыставки было представлено несколько новинок Chery. В частности, состоялась мировая премьера первого электромобиля в продуктовой линейке Omoda — инновационного и футуристичного кроссовера Omoda C5 EV. Также на автосалоне дебютировала первая модель марки Jaecoo — городской кроссовер Jaecoo 7. Кроме того, упомянутые марки анонсировали появление семи новых моделей и 15 уникальных энергетических технологий. Но это не все.

Руководство концерна представило концепцию развития марок Omoda и Jaecoo, чья совокупная рыночная доля на мировом рынке к 2030 году может составить 10%.

Попробуем перевести это с китайского на русский. Сейчас в мире ежегодно продаются порядка 80 млн новых автомобилей, 10 млн из них — это продукция Toyota и ее дочерних марок. То есть, по прогнозу китайских товарищей, через пятилетку Omoda и Jaecoo, о которых мы еще год назад ничего не слышали, могут догнать по популярности старейшего японского автопроизводителя.

Не спешите говорить, что верится в это с трудом. Еще относительно недавно мало кто из нас мог предположить, что китайские автомобили станут, по сути, единственным выбором на российском рынке.

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