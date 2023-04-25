Владимир Путин сегодня примет губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

Президент России Владимир Путин сегодня проведет рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе окружного правительства. Напомним, срок полномочий Дмитрия Артюхова на посту главы ЯНАО истекает осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

С января 2015 года в ЯНАО действует новая схема выборов губернатора: его избирают депутаты законодательного собрания региона из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ. Главе государства кандидатов в губернаторы ЯНАО должен предложить глава Тюменской области Александр Моор, так как автономный округ входит в состав области.

На прошлой неделе Дмитрий Артюхов выступил с ежегодным докладом о положении дел в регионе. Губернатор призвал называть новые объекты именами героев СВО и внедрять в школах дополнительные курсы по истории стран Востока. Жителям ЯНАО он пообещал создание нового качества жизни к 100-летию округа, которое будет отмечаться в 2030 году.

Диана Сунагатуллина

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