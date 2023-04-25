В Курске объявили торги на поиск городских перевозчиков на 16,5 млрд рублей

В Курске ищут подрядчиков на выполнение работ по регулярным перевозкам пассажиров по муниципальным маршрутам облцентра. Областное казенное учреждение «Центр транспортных услуг» объявило 24 процедуры торгов в форме электронных аукционов, при помощи которых хочет найти перевозчиков на 32 городских маршрута. Общая начальная стоимость торгов — 16,5 млрд руб.

Планируется заключить долгосрочные контракты — победители должны будут начать перевозки уже в этом году и осуществлять их до 2030 года. Все торги планируется провести до середины мая.

В прошлом году, напомним, муниципальных перевозчиков выбирали на год. Все 20 контрактов были заключены по начальной цене. При этом на каждый аукцион заявлялся только один участник. Общая стоимость составила 177,6 млн руб. Крупнейшие подряды тогда получили принадлежащие региону ГУП «Курскэлектротранс» и «ПАТП города Курска», а более мелкие контракты стоимостью от 444,5 тыс. до 5,2 млн получили различные физлица.

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве муниципалитеты переходят на контрактную систему обслуживания пассажирских перевозок. Новая схема финансирования подразумевает, что властями будет оплачиваться фактически выполненный пробег за каждый отчетный период контракта: по цене за один километр пробега автобуса, сложившейся по итогам закупочных процедур.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова