В ручье в Петергофе нашли человеческие кости

В Троицком ручье на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга обнаружили человеческие останки. Об этом рассказала «Фонтанка» во вторник, 25 апреля.

Череп, тазовую и берцовую кости, плавающие в воде, обнаружил гулявший вдоль берега ручья местный житель, он же сообщил о находке в полицию. Сейчас кости отправлены на генетическую экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в частном доме в Ленобласти нашли три колбы с надписью «Радиоактивный кобальт-60».

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