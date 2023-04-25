Глава МП «Жиллидер» оштрафован за недобросовестную оплату по договорам

МП «Жиллидер» уличено в ряде нарушений при оплате по различным договорам на поставку товаров и оказание услуг. В связи с этим прокуроры возбудили в отношении предприятия дела. Материалы поступили в Самарское УФАС, сообщает антимонопольная служба.

Контрольный орган проанализировал информацию и установил, что в 2022 и 2023 году муниципальное предприятие заключило договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства. Подрядчики исполнили все условия на поставку и оказание услуг для МП, но получили неполную оплату по договорам или вообще остались без нее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с этим директор предприятия получил два штрафа на общую сумму 100 тыс. руб. Ранее региональное УФАС постановило оштрафовать руководителя самарского УКС за позднюю расплату с подрядчиком.

Георгий Портнов