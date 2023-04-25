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Коммерсантъ FM
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СКР завершил расследование дела о поборах со спортивных учреждений в Крыму

Центральный районный суд Симферополя рассмотрит уголовное дело против экс-начальника управления молодежи, спорта администрации крымской столицы Елены Шапиловой и ее заместителей, обвиняемых в получении взяток на общую сумму более 2,5 млн руб., сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, чиновники на протяжении нескольких лет систематически вымогали у директоров спортивных школ Симферополя, молодежных центров, а также глав спортивных федераций деньги за общее покровительство и отсутствие искусственно созданных препятствий в работе. Суммы поборов составляли от 17 тыс. до 400 тыс. руб.

Спортивные чиновники были задержаны с поличным в апреле 2022 года после передачи очередной суммы. В отношении госслужащих было возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток должностными лицами в составе организованной группы, в том числе в крупном и значительном размерах).

Александр Дремлюгин, Симферополь

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