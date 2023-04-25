В Екатеринбурге на ЖБИ загорелся склад

На улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге на площади 60 кв. м. горит склад, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Из-за угрозы распространения огня на соседние строения к месту вызова техника и личный состав прибыли по повышенному рангу пожара.

Пострадавших нет. Открытое горение локализовано в 12:47. В тушении пожара участвуют 15 единиц техники и 51 человек.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар в «Доме печати», до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 2 тыс. человек. Очаг возгорания обнаружили в подвале административно-офисного здания — на площади 5 кв. метров горел стеллаж с макулатурой.

Диана Сунагатуллина

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