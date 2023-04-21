В Екатеринбурге произошел пожар в «Доме печати», 2 тысячи человек эвакуированы

В «Доме Печати» на улице Ленина в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 2 тыс. человек. Пострадавших нет.

Очаг возгорания обнаружен в подвале административно-офисного здания — на площади 5 кв. метров горел стеллаж с макулатурой. Возгорание локализовано. В тушении участвовали 13 единиц техники и 41 человек. В 19:10 огнеборцы ликвидировали открытое горение.

Напомним, ранее в Екатеринбурге из ТРЦ «Комсомолл» 200 человек эвакуировались из-за пожарной сигнализации. Прибывшие на место спасатели установили, что в помещении боулинга произошло возгорание фритюрницы. Огонь потушили сотрудники ТРЦ до прибытия МЧС. Пострадавших не было.

Диана Сунагатуллина

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