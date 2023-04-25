В Димитровграде задержана группа сторонников запрещенной организации «АУЕ»

Полиция совместно с ФСБ, следователями и бойцами СОБР задержала в Димитрограде организаторов и активных членов запрещенного в РФ движения «АУЕ». Во время обыска у подозреваемых дома обнаружены и изъяты биты, ножи, предметы с запрещенной символикой, а также крупная денежная сумма. Об этом сообщает УМВД Ульяновской области.

«В отношении организатора судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих подельников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Силовики установили, что создатель сообщества, мужчина 1972 года рождения, собрал сторонников по этническому признаку. Трое других задержанных помогали ему координировать старшие и младшие звенья организации.

Подозреваемые «поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры», считают в полиции. В деятельности организации участвовали молодые люди в возрасте от 16 лет, которые, как правило, учились в учреждениях среднепрофессионального образования.

С них постоянно взимались деньги для работы организации. Это делалось под предлогом создания так называемого «общака» на постоянной основе, сообщает региональное УМВД. Указанные средства якобы планировалось направлять «криминальным авторитетам в исправительные учреждения ФСИН», считают в полиции. Ранее арестанта из соседней с Ульяновской Самарской области заподозрили в пропаганде ценностей «АУЕ».

Георгий Портнов