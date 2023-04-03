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Арестанта из Сызрани заподозрили в пропаганде запрещенной организации «АУЕ»

Арестованный из Сызрани стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности запрещенной в России организации АУЕ (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что с октября минувшего по февраль текущего года подозреваемый, который был арестован за совершение кражи, в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Самарской области вел незаконную переписку с другими заключенными и пропагандировал работу указанной организации. Также он искал единомышленников для того, чтобы затем вовлечь их в экстремистскую деятельность.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее заключенный самарской колонии был осужден за аналогичное преступление. Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

Георгий Портнов

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