Минэкономики поддержало продление налоговых льгот для самозанятых

Минэкономики поддерживает продление специального режима для самозанятых граждан после 2028 года, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. По данным Минфина, этот режим пользуется популярностью, а сектор самозанятых уже превысил 7 млн.

Налог на профессиональный доход (НПД) ввели в 2019 году в качестве эксперимента на десять лет. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на НПД, платят по льготной ставке — 4% и 6% соответственно.

В Минфине уточнили, что для самозанятых создали необременительные налоговые условия и удобную инфраструктуру, чтобы мотивировать людей легализовать свою деятельность. За время эксперимента его участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн руб. По данным Федеральной налоговой службы, ежедневно число работающих на себя увеличивается на 7,5 тыс.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что планов распространять право на налоговый вычет на самозанятых у правительства пока нет.

«Кто платит НДФЛ, тем доступны налоговые вычеты. А кто не платит НДФЛ? Это самозанятые и работающие по упрощенной системе налогообложения. Но там ставки-то какие? Учитывая то, что там совершенно минимальные ставки налога, пока распространять налоговые вычеты, которые у нас есть для НДФЛ, на эти спецрежимы мы не предполагаем»,— рассказал господин Силуанов в интервью блогеру Ксении Падериной (трансляция велась в официальной группе Минфина во «ВКонтакте»).

Также министр финансов рассказал, что россияне, инвестирующие больше 400 тыс. руб. по программе долгосрочных сбережений, право на налоговый вычет получат. По его словам, софинансирование долгосрочных сбережений государством до 36 тыс. руб. в год заработает уже в ближайшие месяцы.

Летом 2022 года депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили предоставить самозанятым имущественный налоговый вычет. Соответствующий проект закона вносился в ГД, но не был принят. В апреле 2023-го министр финансов Антон Силуанов заявил, что планов распространять право на налоговый вычет на самозанятых у правительства пока нет.

Лаура Кеффер