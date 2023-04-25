Губернатор Камчатского края первым из глав регионов отчитался о доходах за 2022 год

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 25 апреля обнародовал сведения о доходах за 2022 год. По данным, опубликованным на сайте регионального правительства, доходы Владимира Солодова составили 6 млн. 989 тыс. 413 руб. 90 коп. Сообщается, что это доходы от губернаторской зарплаты вместе с отпускными, от банковского вклада и от педагогической и научной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Солодов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Солодов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно обнародованным данным, в собственности камчатского губернатора имеется квартира площадью 79,1 кв. м, машино-место площадью 12 кв. м, 1/5 доля квартиры площадью 70,2 кв. м и автомобиль BMW X1. Все это имущество находится в Москве. На Камчатке у господина Солодова в пользовании есть служебная квартира площадью 90,7 кв. м.

Доход главы региона за год уменьшился на 323 тыс. руб. В 2021 году его доход составлял 7 312 473,15 рубля.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, которым на время специальной военной операции отменяется обязательная публикация в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе.

Около месяца назад Владимир Солодов призвал камчатских чиновников обнародовать сведения о своих доходах, несмотря на необязательность процедуры. Первым из камчатских госслужащих данные о доходах за 2022 год обнародовал в соцсетях министр природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков. За ним сведения о доходах опубликовали глава местного парламента Ирина Унтилова и ряд депутатов регионального заксобрания.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский