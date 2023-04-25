Министр промышленности Удмуртии: 90% продуктов в новых ресторанах Rostic's российского производства

Ребрендинг сети ресторанов быстрого питания Rostic's, приобретенной у американской компании Yum! Brands предпринимателями из столицы Удмуртии, продлится до конца мая. Как сообщил в Telegram министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев, в ресторанах изменят экстерьер и интерьер.

При этом меню останется полностью прежним. Как отметил господин Лашкарев, доля российских продуктов для производства блюд в ресторанах составляет 90%, в том числе речь идет о курице, соусах, напитках и булках.

«Так же важно, что сохраняются и рабочие места для населения республики. Удмуртский рынок быстрого питания активно развивается, 8,2% составляют предприятия быстрого питания — всего по республике их 112 в том числе 19 предприятий сети под новым брендом Rostic's»,— рассказал министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

Напомним, 25 апреля в Ижевске на Центральной площади открылся первый ресторан с вывеской Rostic's.