«Воронежская кондитерская фабрика» сократила выручку в первом квартале 2023-го

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) по итогам первого квартала 2023 года снизила выручку с 942,9 до 921,1 млн руб. Это следует из отчетных документов, опубликованных компанией. Чистая прибыль общества с января по март 2022-го составляла 16,6 млн руб., в первом квартале 2023 года компания ушла в убыток на 4,6 млн руб.

Напомним, что по итогам 2022 года компания продемонстрировала чистую прибыль в 185,49 млн руб. при убытке в 59 млн руб. годом ранее. Выручка ВКФ в 2022 году достигла 4,53 млрд руб. против 3,72 млрд руб. в 2021-м.

В декабре организация получила субсидию в размере 1,71 млн руб. от департамента аграрной политики на приобретение нового оборудования. На эти средства ВКФ приобрела промышленную установку для производства вафель у австрийской компании.

Амалия Нечаева

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