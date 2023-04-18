Воронежская кондитерская фабрика в 2022 году вышла на чистую прибыль

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) опубликовала финансовые результаты 2022 года. Компания продемонстрировала чистую прибыль в 185,49 млн руб. при убытке в 59 млн руб. годом ранее.

Выручка ВКФ в 2022 году достигла 4,53 млрд руб. Годом ранее она составляла 3,72 млрд руб.

Прибыль от продаж в 2022 году — 258,17 млн руб.; в 2021-м — убыток в 48 млн руб. Кредиторская задолженность за год выросла с 752 млн руб. до 1,75 млрд руб.

На ВКФ констатировали, что хотя после начала Россией спецоперации на Украине и произошел рост цен на импортное сырье, упаковку, оборудование и запчасти, на финансовые результаты предприятия это существенно не повлияло. Более того, в декабре компания получила субсидию от департамента аграрной политики на приобретение высокотехнологичного оборудования (1,73 млн руб.) и купила промышленную установку для производства вафель у австрийской компании.

Как ВКФ планировала менять ассортимент — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин