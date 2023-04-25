Суд арестовал имущество бывших руководителей курского ООО «Исток+»

Арбитражый суд Курской области арестовал имущество и денежные средства бывших руководителей одного из крупнейших по выручке юридических лиц ГК «Курский аккумуляторный завод» ООО «Исток+» (отвечает за производство стартерных батарей для легковых автомобилей) Ларисы Косенко, Юрия Кикоть и Никиты Сазонова на сумму более 902 млн руб., следует из документов арбитража. Это размер требований, которые уже включены в реестр кредиторов. Аресту не подлежат средства в размере прожиточного минимума для бывших руководителей и лиц, которые находятся на их иждивении

С заявлением о признании доказанным наличия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании бывших руководителей в суд обратился конкурсный управляющий Алим Жамборов.

По данным Кartoteka.ru, Лариса Косенко руководила предприятием с 2013 по 2020 годы, Никита Сазонов — с 2020 по 2021 годы, Юрий Кикоть — с 2021 по 2022.

Иск о банкротстве компании подал кредитовавший деятельность группы Экспобанк в сентябре 2021 года из-за долга 234,9 млн руб.

На фоне банкротства активы ГК перешли под контроль Андрея Каменка, гендиректора компании — основного дистрибутора предприятия, представленного на рынке под брендом «Батбаза».

В июне 2022 года арбитражный управляющий ГК ООО «Исток+» заявил, что банкротство производителя стартерных батарей «имеет признаки» преднамеренного. Заявление об этом направлено в МВД. Полиции теперь предстоит разбираться в сделках, которые компания активно заключала перед самым банкротством, в результате чего у нее появились обязательства почти на 600 млн руб. перед дружественной структурой.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий