Отравившиеся в набережночелнинском кафе посетители планируют подать в суд на заведение

Семейная пара, которая отравилась в набережночелнинском кафе «Рокнроллы», намерена подать в судь на заведение. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Напомним, посетители массово отравились в кафе в марте. Девять пострадавших обратились в больницу. Там им диагностировали сальмонеллез. После этого СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сразу после инцидента кафе закрыли на три месяца по решению городского суда. Позже было установлено, что первыми сальмонеллез подхватили сотрудники кафе. Они работали в заведении, будучи больными.

По словам главы компании «Юрфирм.рф» Ильдара Мухаметгареева, супруги уже написали заявление в прокуратуру и готовят документы для суда. Они намереваются взыскать с компании деньги за моральный ущерб и причиненный их здоровью вред.

"Ъ-Казань"