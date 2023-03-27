В Татарстане у сотрудников закрытого из-за массового отравления кафе «Рокнроллы» выявили сальмонеллез

У трех сотрудников кафе «Рокнроллы» в Набережных Челнах, где массово отравились гости, также обнаружили сальмонеллез. Об этом на деловом понедельнике сказал главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Напомним, массовое отравление посетителей в кафе в Набережных Челнах произошло в конце позапрошлой недели. Девять человек обратились в больницу, где им поставили диагноз «Сальмонеллез». После этого СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сразу после инцидента кафе закрыли на три месяца по решению городского суда.

«На сегодняшний день у трех сотрудников тоже высеян сальмонеллез. Это свидетельство того, что сотрудники работали, будучи больными, и произошел посев», — сказал господин Бариев.

Мэр города Наиль Магдеев заявил, что произошедшее связано с мораторием на проверки предпринимателей. Он дал поручение главе Роспотребнадзора еще раз подробно обсудить инцидент во время пресс-конференции 30 марта, а также разослать заведениям общепита напоминания о необходимости соблюдения санитарных правил.