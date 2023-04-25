Автовокзал в старом аэропорту Ростова будет обслуживать около 150 маршрутов

Центральный областной автовокзал на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону будет обслуживать около 150 маршрутов, сообщает пресс-служба правительтсва Ростовской области. Вопросы создания объекта обсуждались в ходе визита на строительную площадку губернатора региона Василия Голубева.

По информации инвестора, компании «Группа Агроком», сейчас идет разработка проектно-сметной документации. Также рабочие уже приступили к демонтажу внутренних конструкций и ремонту фасада здания бывшего аэровокзала. Новый объект сможет обслуживать 12 тыс. пассажиров в сутки.

«Важно учесть абсолютно все нюансы, в том числе и перспективы развития. С этим подходом допустимы и корректировки по срокам реализации проекта»,– цитирует пресс-служба губернатора Василия Голубева.

Напомним, ранее проект создания автовокзала на территории старого ажропорта Ростова был включен в перечень «100 губернаторских инвестпроектов». Объем инвестиций составит 1 млрд руб.

Анастасия Назарова