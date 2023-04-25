Белгородские власти анонсировали прием документов для оказания финансовой помощи пострадавшим от обстрелов ВСУ предприятий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал в соцсетях прием документов для оказания финансовой помощи владельцам пострадавших от обстрелов со стороны Украины предприятий.

«С завтрашнего дня министерство экономического развития области начинает прием пакетов документов от руководителей тех предприятий, которые пострадали,- сообщил господин Гладков. - Буду стараться контролировать этот процесс, потому что многие пострадавшие предприятия знаю лично. Знаю, что люди готовы к тому, чтобы получить денежные средства и максимально быстро восстановить экономическую деятельность, которая позволит и зарплату платить, и налоги, и перейти уже к нормальному формату взаимоотношений».

По словам губернатора, вышло постановление правительства РФ, регламентирующее порядок предоставления помощи предприятиям, субъектам экономики региона, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Соответствующий нормативно-правовой акт также подготовлен в регионе. Белгородской области на восстановление пострадавших предприятий будет выделено 800 млн руб. федеральной помощи. Всего на три региона, включая Курскую и Брянскую область, предусмотрен 1 млрд руб.

На прием первой очереди пакетов документов от руководителей предприятий, пострадавших от обстрелов, будет выделено десять дней. Затем все средства направят владельцам пострадавшего бизнеса. После начнется следующий этап приема документов, который беспрерывно продлится до 15 декабря 2023 года включительно. «Все, что потребуется от наших предпринимателей,- принести утвержденный пакет документов в областное министерство экономического развития и промышленности»,- написал Вячеслав Гладков.

Ранее он заявил, что от обстрелов ВСУ в регионе ущерб нанесен 137 объектам коммерческой недвижимости и 19 тыс. га сельскохозяйственных земель, 636 объектам энергетики.

Владимир Зоркий