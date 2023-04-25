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В Белгородской области ВСУ продолжают обстрел Шебекинского горокруга, повреждены два дома и линия электропередач

Утром 25 апреля под обстрел со стороны Украины попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. По сообщению губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях.

Как уточнил в своем телеграм-канале глава региона, повреждения получила и линия электропередачи. Но аварийные и оперативные службы уже на месте устраняют последствия обстрела.

Вчера господин Гладков рассказывал о двух обстрелах ВСУ: в первой половине дня была атака на хутор Мухин Шебекинского округа. Тогда повреждения были зафиксированы в двух частных домовладениях, одной хозпостройки и одного автомобиля. После обеда губернатор рассказал о последствиях обстрела села Ясные Зори Белгородского района. В нем оказались повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий. Также энергетики восстанавливали оборванную линию электропередач.

Владимир Зоркий

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