Беспилотники, атаковавшие Крым и Севастополь, запустили из Одессы

Беспилотные катера, атаковавшие Крым и Севастополь 23 марта и 24 апреля текущего года, запустили из акватории порта Одесса. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

По данным ведомства, пункт запуска безэкипажных катеров был выявлен в результате анализа маршрута аппаратов. В министерстве уточнили, что целью аппаратов были объекты Черноморского флота в Севастополе и гражданской инфраструктуры Крыма.

«Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая текущего года»,— говорится в сообщении.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 24 апреля на внешнем рейде были уничтожены два беспилотника, один из которых взорвался сам. Взрывной волной выбило стекла в четырех многоквартирных домах, люди не пострадали.

Анастасия Донскова

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