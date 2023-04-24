Власти Севастополя сообщили о повреждениях жилых домов из-за взрывов беспилотников

В результате взрывов двух беспилотников на внешнем рейде Севастополя в четырех многоквартирных домах выбило окна. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Господин Развожаев отметил, что люди в результате происшествия не пострадали. Кроме того, от взрыва не пострадали причальные сооружения и другие здания.

«Остекление окон уже ведется. Важный момент: в бухту Стрелецкую дрон не вошел. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда»,— говорится в сообщении.

В настоящее время ведется работа по оценке ущерба. Как отметил глава Севастополя, управляющие компании и оперативные службы проведут подомовой обход в Стрелецкой бухте.

Два беспилотника были уничтожены в районе города в ночь на 24 апреля. Одно из устройств ликвидировали силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), второе взорвалось само по себе. Через несколько часов после происшествия было приостановлено движение пассажирских судов в акватории Севастополя, но позднее сообщение возобновили в штатном режиме.

Анастасия Донскова

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