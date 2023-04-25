В Сочи нашли живым пропавшего накануне первоклассника

В Сочи найден живым семилетний Мирослав Попов (Лигостаев), пропавший утром 24 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

В поисках мальчика был задействован весь личный состав полиции. Об исчезновении мальчика стало известно утром, в 07:20. Родители проводили сына на учебу, но он так и не появился на территории лицея №59 в Адлерском районе.

Сообщается, что в первую очередь правоохранители и волонтеры проверяли любимые места ребенка в городе. В поисках принимал участие местный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Анастасия Донскова

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