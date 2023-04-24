В Сочи весь личный состав полиции ищет пропавшего первоклассника

В Сочи ищут семилетнего Мирослава Попова (Лигостаева), который пропал утром 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Родители в 07:20 проводили ребенка до лицея №59 в Адлерском районе, однако на территорию учебного заведения он не зашел.

«В настоящее время на поиск ребенка ориентирован весь личный состав. В первую очередь проверяются места, где ребенок любил проводить время»,- сообщают в мэрии Сочи.

Для поисков ребенка в 22:30 на улице Демократической, у дома 86/1 собираются волонтеры. При себе нужно иметь фонари, воду и перекус.

Татьяна Ручкина

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